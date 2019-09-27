Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,10
|1,01
|8,91
|Akbank
|8,27
|7,64
|8,25
|Garanti Bankası
|10,33
|9,62
|7,38
|İttifak Holding
|5,25
|4,91
|6,92
|İş Bankası (C)
|6,35
|6,02
|5,48
|Vakıflar Bankası
|5,33
|5,06
|5,34
|Aselsan
|19,58
|18,66
|4,93
|Sabancı Holding
|9,62
|9,17
|4,91
|T. Halk Bankası
|6,62
|6,33
|4,58
|Türk Hava Yolları
|12,10
|11,59
|4,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|2,32
|4,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,42
|4,24
|4,25
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,77
|3,90
|Tukaş
|5,78
|5,59
|3,40
|Kardemir (D)
|2,23
|2,16
|3,24
|Arçelik
|18,92
|18,37
|2,99
|Göltaş Çimento
|12,69
|12,33
|2,92
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,37
|2,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|1,03
|2,91
|Ereğli Demir Çelik
|6,83
|6,64
|2,86