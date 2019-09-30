Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,42 8,60 İhlas...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,42 8,60
İhlas Gayrimenkul 0,97 0,90 7,78
Bera Holding 2,32 2,18 6,42
Gübre Fabrik. 5,69 5,36 6,16
Kerevitaş Gıda 2,42 2,29 5,68
Alarko Holding 4,99 4,76 4,83
Göltaş Çimento 13,23 12,69 4,26
Polisan Holding 2,81 2,70 4,07
İhlas Holding 0,52 0,50 4,00
İttifak Holding 5,44 5,25 3,62
Fenerbahçe Futbol 13,10 12,65 3,56
Çemtaş 5,66 5,47 3,47
Zorlu Enerji 1,26 1,22 3,28
TAV Havalimanları 23,60 22,86 3,24
ICBC Turkey Bank 3,88 3,76 3,19
Parsan 12,74 12,36 3,07
Tofaş Oto. Fab. 20,28 19,69 3,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,06 2,83
Koza Madencilik 9,23 8,98 2,78
Migros Ticaret 20,76 20,20 2,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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