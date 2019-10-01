Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

13 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 493,50 472,00 4,56 İttifak Holding 5,65...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 493,50 472,00 4,56
İttifak Holding 5,65 5,44 3,86
Doğuş Otomotiv 8,09 7,80 3,72
Enerjisa Enerji 6,45 6,22 3,70
Güneş Sigorta 1,77 1,71 3,51
Otokar 139,40 135,00 3,26
Metro Holding 2,08 2,02 2,97
Tukaş 6,03 5,86 2,90
Alarko Holding 5,13 4,99 2,81
Parsan 13,08 12,74 2,67
Doğan Holding 1,57 1,53 2,61
Tekfen Holding 19,62 19,14 2,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44
Gözde Girişim 3,46 3,38 2,37
Koza Madencilik 9,41 9,23 1,95
Global Yat. Holding 3,97 3,90 1,79
Ülker Bisküvi 20,00 19,65 1,78
Enka İnşaat 5,74 5,65 1,59
Tofaş Oto. Fab. 20,60 20,28 1,58
Anadolu Cam 3,15 3,11 1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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