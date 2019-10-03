Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|10,68
|9,49
|12,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,04
|4,70
|7,23
|Odaş Elektrik
|1,73
|1,68
|2,98
|Güneş Sigorta
|1,80
|1,75
|2,86
|Polisan Holding
|2,87
|2,81
|2,14
|Ülker Bisküvi
|20,38
|19,99
|1,95
|Fenerbahçe Futbol
|13,10
|12,86
|1,87
|Şok Marketler
|10,97
|10,77
|1,86
|Tukaş
|6,18
|6,07
|1,81
|Coca Cola İçecek
|34,90
|34,34
|1,63
|Zorlu Enerji
|1,25
|1,23
|1,63
|Migros Ticaret
|20,86
|20,60
|1,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,68
|1,19
|Gözde Girişim
|3,60
|3,56
|1,12
|İttifak Holding
|4,57
|4,52
|1,11
|Ford Otosan
|60,15
|59,55
|1,01
|Koza Madencilik
|9,38
|9,29
|0,97
|Mavi Giyim
|46,00
|45,56
|0,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,20
|3,17
|0,95
|Verusa Holding
|16,47
|16,35
|0,73