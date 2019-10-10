Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,12 1,05 6,67 İskenderun Demir Çelik 6,22 5,88 5,78...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,12 1,05 6,67
İskenderun Demir Çelik 6,22 5,88 5,78
ICBC Turkey Bank 4,16 3,98 4,52
Kerevitaş Gıda 2,37 2,29 3,49
Gözde Girişim 3,55 3,45 2,90
Ereğli Demir Çelik 6,72 6,55 2,60
Tekfen Holding 18,38 17,93 2,51
Afyon Çimento 4,30 4,20 2,38
Koza Madencilik 9,50 9,28 2,37
Güneş Sigorta 1,74 1,70 2,35
Eczacıbaşı İlaç 3,10 3,03 2,31
İş Bankası (C) 5,94 5,81 2,24
İttifak Holding 4,10 4,02 1,99
TAV Havalimanları 24,32 23,94 1,59
Alarko Holding 5,21 5,13 1,56
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 2,25 1,33
Doğan Holding 1,61 1,59 1,26
İpek Doğal Enerji 6,65 6,57 1,22
Vakıflar Bankası 4,50 4,45 1,12
Halk GMYO 0,94 0,93 1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, İsdemir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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