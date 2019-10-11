Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,14 1,90 12,63 Kerevitaş Gıda 2,51 2,37 5,91 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,14 1,90 12,63
Kerevitaş Gıda 2,51 2,37 5,91
Netaş Telekom. 8,75 8,40 4,17
İhlas Holding 0,51 0,49 4,08
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,58 3,80
Pegasus 61,65 59,70 3,27
Torunlar GMYO 1,61 1,56 3,21
Alarko GMYO 51,70 50,10 3,19
Ereğli Demir Çelik 6,90 6,72 2,68
Çemtaş 5,40 5,27 2,47
Trakya Cam 2,92 2,85 2,46
Bera Holding 2,09 2,04 2,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44
Göltaş Çimento 12,64 12,35 2,35
Türk Telekom 5,47 5,35 2,24
TAV Havalimanları 24,84 24,32 2,14
Turkcell 12,72 12,46 2,09
Şekerbank 0,98 0,96 2,08
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,98 2,04
Anadolu Cam 3,19 3,13 1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Kerevitaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor
İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 19:58:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]