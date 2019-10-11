Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,14 1,90 12,63 Kerevitaş Gıda 2,51 2,37 5,91 Netaş Telekom. 8,75 8,40 4,17 İhlas Holding 0,51 0,49 4,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,58 3,80 Pegasus 61,65 59,70 3,27 Torunlar GMYO 1,61 1,56 3,21 Alarko GMYO 51,70 50,10 3,19 Ereğli Demir Çelik 6,90 6,72 2,68 Çemtaş 5,40 5,27 2,47 Trakya Cam 2,92 2,85 2,46 Bera Holding 2,09 2,04 2,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44 Göltaş Çimento 12,64 12,35 2,35 Türk Telekom 5,47 5,35 2,24 TAV Havalimanları 24,84 24,32 2,14 Turkcell 12,72 12,46 2,09 Şekerbank 0,98 0,96 2,08 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,98 2,04 Anadolu Cam 3,19 3,13 1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)