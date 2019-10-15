Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,18 2,98 6,71 Anadolu Grubu Holding 13,44 12,68...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,18 2,98 6,71
Anadolu Grubu Holding 13,44 12,68 5,99
Doğan Holding 1,66 1,57 5,73
Güneş Sigorta 1,67 1,59 5,03
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,40 5,00
Polisan Holding 2,61 2,49 4,82
Şişe Cam 4,20 4,01 4,74
Migros Ticaret 19,10 18,24 4,71
Karsan Otomotiv 1,12 1,07 4,67
Gözde Girişim 3,38 3,23 4,64
Pegasus 59,05 56,45 4,61
Trakya Cam 2,96 2,83 4,59
Deva Holding 6,67 6,38 4,55
Alarko Holding 5,11 4,89 4,50
İhlas Holding 0,49 0,47 4,26
Bera Holding 2,00 1,92 4,17
Eczacıbaşı İlaç 3,06 2,94 4,08
Çemaş Döküm 1,07 1,03 3,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,18 2,10 3,81
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,49 1,44 3,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Cam, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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