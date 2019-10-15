Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|3,18
|2,98
|6,71
|Anadolu Grubu Holding
|13,44
|12,68
|5,99
|Doğan Holding
|1,66
|1,57
|5,73
|Güneş Sigorta
|1,67
|1,59
|5,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,40
|5,00
|Polisan Holding
|2,61
|2,49
|4,82
|Şişe Cam
|4,20
|4,01
|4,74
|Migros Ticaret
|19,10
|18,24
|4,71
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,07
|4,67
|Gözde Girişim
|3,38
|3,23
|4,64
|Pegasus
|59,05
|56,45
|4,61
|Trakya Cam
|2,96
|2,83
|4,59
|Deva Holding
|6,67
|6,38
|4,55
|Alarko Holding
|5,11
|4,89
|4,50
|İhlas Holding
|0,49
|0,47
|4,26
|Bera Holding
|2,00
|1,92
|4,17
|Eczacıbaşı İlaç
|3,06
|2,94
|4,08
|Çemaş Döküm
|1,07
|1,03
|3,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|2,10
|3,81
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,49
|1,44
|3,47