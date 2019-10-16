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Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 11,64 10,98 6,01 Doğan Holding 1,72 1,66 3,61 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 11,64 10,98 6,01
Doğan Holding 1,72 1,66 3,61
Netaş Telekom. 8,60 8,35 2,99
Anadolu Grubu Holding 13,83 13,44 2,90
Bera Holding 2,05 2,00 2,50
Galatasaray Sportif 1,49 1,46 2,05
Ülker Bisküvi 18,34 17,99 1,95
MLP Sağlık 13,02 12,78 1,88
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,60 1,87
Mavi Giyim 41,18 40,50 1,68
Kardemir (D) 2,06 2,03 1,48
Tümosan Motor ve Traktör 4,36 4,30 1,40
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 1,49 1,34
Tukaş 4,02 3,97 1,26
Aksa 9,16 9,05 1,22
Kerevitaş Gıda 2,56 2,53 1,19
Türk Telekom 5,24 5,19 0,96
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,18 0,92
İskenderun Demir Çelik 6,07 6,03 0,66
Sasa Polyester 5,92 5,89 0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğan Holding, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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