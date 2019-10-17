Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 103,80 97,85 6,08 Doğuş Otomotiv 6,74 6,38 5,64 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 103,80 97,85 6,08
Doğuş Otomotiv 6,74 6,38 5,64
ICBC Turkey Bank 3,98 3,79 5,01
Pegasus 61,15 58,65 4,26
Tukaş 4,19 4,02 4,23
Deva Holding 6,83 6,57 3,96
Coca Cola İçecek 30,50 29,38 3,81
Çemtaş 5,22 5,03 3,78
Fenerbahçe Futbol 12,07 11,64 3,69
Türk Hava Yolları 11,11 10,74 3,45
Odaş Elektrik 1,55 1,50 3,33
Vakıflar Bankası 4,24 4,11 3,16
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 1,63 3,07
Vestel 9,40 9,14 2,84
Halkbank 5,31 5,18 2,51
İş Bankası (C) 5,84 5,70 2,46
Şişe Cam 4,24 4,14 2,42
İttifak Holding 3,98 3,89 2,31
İhlas Holding 0,48 0,47 2,13
Verusa Holding 14,40 14,11 2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Çelebi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:41 Kaynak: AA
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