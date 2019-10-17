Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|103,80
|97,85
|6,08
|Doğuş Otomotiv
|6,74
|6,38
|5,64
|ICBC Turkey Bank
|3,98
|3,79
|5,01
|Pegasus
|61,15
|58,65
|4,26
|Tukaş
|4,19
|4,02
|4,23
|Deva Holding
|6,83
|6,57
|3,96
|Coca Cola İçecek
|30,50
|29,38
|3,81
|Çemtaş
|5,22
|5,03
|3,78
|Fenerbahçe Futbol
|12,07
|11,64
|3,69
|Türk Hava Yolları
|11,11
|10,74
|3,45
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,50
|3,33
|Vakıflar Bankası
|4,24
|4,11
|3,16
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|1,63
|3,07
|Vestel
|9,40
|9,14
|2,84
|Halkbank
|5,31
|5,18
|2,51
|İş Bankası (C)
|5,84
|5,70
|2,46
|Şişe Cam
|4,24
|4,14
|2,42
|İttifak Holding
|3,98
|3,89
|2,31
|İhlas Holding
|0,48
|0,47
|2,13
|Verusa Holding
|14,40
|14,11
|2,06