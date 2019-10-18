Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

50 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,68 4,19 11,69 MLP Sağlık 13,87 12,78 8,53 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,68 4,19 11,69
MLP Sağlık 13,87 12,78 8,53
Verusa Holding 15,56 14,40 8,06
Türk Traktör 40,76 37,98 7,32
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,42 7,14
Yataş 5,90 5,51 7,08
Vakıflar Bankası 4,53 4,24 6,84
Garanti Bankası 9,27 8,71 6,43
İhlas Holding 0,51 0,48 6,25
T. Halk Bankası 5,64 5,31 6,21
Emlak Konut GMYO 1,20 1,13 6,19
Polisan Holding 2,67 2,52 5,95
Akbank 7,30 6,90 5,80
ASELSAN 17,87 16,91 5,68
Arçelik 18,10 17,13 5,66
Türk Telekom 5,52 5,23 5,54
Migros Ticaret 20,26 19,20 5,52
Park Elek.Madencilik 2,91 2,76 5,43
Gersan Elektrik 2,14 2,03 5,42
Zorlu Enerji 1,17 1,11 5,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:49 Kaynak: AA
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