Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

27 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 5,08 4,68 8,55 Göltaş Çimento 13,51 12,60 7,22 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 5,08 4,68 8,55
Göltaş Çimento 13,51 12,60 7,22
Metro Holding 2,50 2,39 4,60
Afyon Çimento 4,46 4,29 3,96
İş Finansal Kiralama 2,26 2,18 3,67
Pegasus 65,25 62,95 3,65
Güneş Sigorta 1,74 1,68 3,57
Trakya Cam 3,04 2,95 3,05
Gersan Elektrik 2,20 2,14 2,80
Global Yat. Holding 3,87 3,77 2,65
Aksa 9,48 9,25 2,49
Tümosan Motor ve Traktör 4,58 4,48 2,23
Şişe Cam 4,51 4,43 1,81
Konya Çimento 205,10 202,00 1,53
Vestel 9,74 9,60 1,46
İpek Doğal Enerji 5,83 5,75 1,39
Gözde Girişim 3,45 3,41 1,17
Verusa Holding 15,72 15,56 1,03
Doğuş Otomotiv 7,13 7,06 0,99
Sasa Polyester 6,26 6,20 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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