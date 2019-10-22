Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,55 7,13 19,92 Tukaş 5,60 5,08 10,24 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 8,55 7,13 19,92
Tukaş 5,60 5,08 10,24
Hektaş 15,70 14,80 6,08
Torunlar GMYO 1,69 1,62 4,32
Aksa 9,88 9,48 4,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,01 3,96
Kerevitaş Gıda 2,75 2,65 3,77
MLP Sağlık 13,94 13,45 3,64
Pegasus 67,60 65,25 3,60
İpek Doğal Enerji 6,00 5,83 2,92
Tekfen Holding 17,37 16,90 2,78
Koza Madencilik 8,46 8,24 2,67
Aksa Enerji 2,45 2,39 2,51
Deva Holding 7,13 6,96 2,44
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,84 2,38
Garanti Bankası 9,32 9,12 2,19
Yataş 5,98 5,86 2,05
Alarko Holding 4,58 4,49 2,00
Türk Traktör 41,60 40,80 1,96
Koç Holding 18,20 17,85 1,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak
Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:41:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]