Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 4,92 4,55 8,13 Vestel 10,60 9,89 7,18 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 4,92 4,55 8,13
Vestel 10,60 9,89 7,18
MLP Sağlık 14,85 13,94 6,53
Netaş Telekom. 9,48 8,91 6,40
Bera Holding 2,32 2,20 5,45
Şekerbank 1,02 0,97 5,15
ICBC Turkey Bank 4,33 4,12 5,10
Kardemir (D) 2,25 2,15 4,65
GSD Holding 0,92 0,88 4,55
Tukaş 5,85 5,60 4,46
Karsan Otomotiv 1,18 1,13 4,42
Aksa Enerji 2,55 2,45 4,08
İhlas Holding 0,52 0,50 4,00
Kordsa Teknik Tekstil 11,72 11,27 3,99
Tofaş Oto. Fab. 21,92 21,08 3,98
Gözde Girişim 3,50 3,37 3,86
Odaş Elektrik 1,64 1,58 3,80
Deva Holding 7,40 7,13 3,79
Çemaş Döküm 1,11 1,07 3,74
Halk GMYO 0,93 0,90 3,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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