Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|4,55
|8,13
|Vestel
|10,60
|9,89
|7,18
|MLP Sağlık
|14,85
|13,94
|6,53
|Netaş Telekom.
|9,48
|8,91
|6,40
|Bera Holding
|2,32
|2,20
|5,45
|Şekerbank
|1,02
|0,97
|5,15
|ICBC Turkey Bank
|4,33
|4,12
|5,10
|Kardemir (D)
|2,25
|2,15
|4,65
|GSD Holding
|0,92
|0,88
|4,55
|Tukaş
|5,85
|5,60
|4,46
|Karsan Otomotiv
|1,18
|1,13
|4,42
|Aksa Enerji
|2,55
|2,45
|4,08
|İhlas Holding
|0,52
|0,50
|4,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,72
|11,27
|3,99
|Tofaş Oto. Fab.
|21,92
|21,08
|3,98
|Gözde Girişim
|3,50
|3,37
|3,86
|Odaş Elektrik
|1,64
|1,58
|3,80
|Deva Holding
|7,40
|7,13
|3,79
|Çemaş Döküm
|1,11
|1,07
|3,74
|Halk GMYO
|0,93
|0,90
|3,33