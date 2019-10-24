Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,11
|9,91
|Afyon Çimento
|4,73
|4,47
|5,82
|Ford Otosan
|63,95
|61,00
|4,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,45
|4,44
|Fenerbahçe Futbol
|13,00
|12,45
|4,42
|Tekfen Holding
|18,28
|17,60
|3,86
|Enerjisa Enerji
|6,36
|6,15
|3,41
|İş Fin.Kir.
|2,40
|2,33
|3,00
|Göltaş Çimento
|13,86
|13,47
|2,90
|İpek Doğal Enerji
|6,32
|6,15
|2,76
|Coca Cola İçecek
|32,92
|32,06
|2,68
|Mavi Giyim
|45,00
|43,94
|2,41
|Ege Endüstri
|496,00
|484,40
|2,39
|Gözde Girişim
|3,58
|3,50
|2,29
|Halk GMYO
|0,95
|0,93
|2,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,97
|11,72
|2,13
|Konya Çimento
|211,30
|207,00
|2,08
|Verusa Holding
|16,71
|16,40
|1,89
|TAV Havalimanları
|24,94
|24,50
|1,80
|Global Yat. Holding
|3,98
|3,91
|1,79