Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,85 2,66 7,14 İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,85 2,66 7,14
İş Fin.Kir. 2,50 2,40 4,17
Gübre Fabrik. 5,43 5,23 3,82
Parsan 13,02 12,63 3,09
ASELSAN 18,69 18,17 2,86
İhlas Gayrimenkul 0,79 0,77 2,60
Alarko Holding 4,54 4,43 2,48
Sasa Polyester 6,58 6,43 2,33
Aksa Enerji 2,60 2,55 1,96
Aksa 10,08 9,90 1,82
Anadolu Cam 3,37 3,31 1,81
Bera Holding 2,35 2,31 1,73
Karsan Otomotiv 1,18 1,16 1,72
Trakya Cam 3,04 2,99 1,67
Polisan Holding 2,58 2,54 1,57
Çemtaş 5,61 5,53 1,45
Koza Altın 69,40 68,50 1,31
Göltaş Çimento 14,02 13,86 1,15
Güneş Sigorta 1,77 1,75 1,14
Tüpraş 126,40 125,00 1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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