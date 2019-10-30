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Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,95 2,46 19,92 İhlas Holding 0,58 0,52 11,54 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,95 2,46 19,92
İhlas Holding 0,58 0,52 11,54
Çemtaş 5,80 5,36 8,21
Fenerbahçe Futbol 15,26 14,15 7,84
Metro Holding 3,12 2,94 6,12
Güneş Sigorta 1,85 1,76 5,11
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,66 3,61
Alarko GMYO 51,80 50,20 3,19
Tukaş 5,75 5,58 3,05
Alarko Holding 4,67 4,55 2,64
Türk Traktör 43,60 42,54 2,49
Galatasaray Sportif 1,54 1,51 1,99
Arçelik 18,29 18,10 1,05
Global Yat. Holding 3,91 3,87 1,03
TAV Havalimanları 25,40 25,16 0,95
Çemaş Döküm 1,15 1,14 0,88
Ereğli Demir Çelik 6,58 6,53 0,77
Eczacıbaşı İlaç 3,09 3,07 0,65
Afyon Çimento 4,75 4,72 0,64
Verusa Holding 17,08 16,98 0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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