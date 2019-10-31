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Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,06 6,60 Odaş Elektrik 1,70...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,06 6,60
Odaş Elektrik 1,70 1,63 4,29
Fenerbahçe Futbol 15,90 15,26 4,19
Alarko GMYO 53,55 51,80 3,38
Koza Madencilik 8,74 8,46 3,31
Koza Altın 70,30 68,40 2,78
TAV Havalimanları 26,08 25,40 2,68
Sasa Polyester 6,96 6,78 2,65
Kerevitaş Gıda 2,75 2,68 2,61
Tukaş 5,90 5,75 2,61
Doğuş Otomotiv 8,33 8,12 2,59
Gübre Fabrik. 5,60 5,47 2,38
Çemtaş 5,93 5,80 2,24
Netaş Telekom. 9,24 9,04 2,21
Anadolu Grubu Holding 14,89 14,57 2,20
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,46 2,17
GSD Holding 0,94 0,92 2,17
Ford Otosan 64,50 63,25 1,98
Otokar 140,50 137,80 1,96
Galatasaray Sportif 1,57 1,54 1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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