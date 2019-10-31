Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|1,06
|6,60
|Odaş Elektrik
|1,70
|1,63
|4,29
|Fenerbahçe Futbol
|15,90
|15,26
|4,19
|Alarko GMYO
|53,55
|51,80
|3,38
|Koza Madencilik
|8,74
|8,46
|3,31
|Koza Altın
|70,30
|68,40
|2,78
|TAV Havalimanları
|26,08
|25,40
|2,68
|Sasa Polyester
|6,96
|6,78
|2,65
|Kerevitaş Gıda
|2,75
|2,68
|2,61
|Tukaş
|5,90
|5,75
|2,61
|Doğuş Otomotiv
|8,33
|8,12
|2,59
|Gübre Fabrik.
|5,60
|5,47
|2,38
|Çemtaş
|5,93
|5,80
|2,24
|Netaş Telekom.
|9,24
|9,04
|2,21
|Anadolu Grubu Holding
|14,89
|14,57
|2,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,46
|2,17
|GSD Holding
|0,94
|0,92
|2,17
|Ford Otosan
|64,50
|63,25
|1,98
|Otokar
|140,50
|137,80
|1,96
|Galatasaray Sportif
|1,57
|1,54
|1,95