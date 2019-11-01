Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,18 2,80 13,57 Şok Marketler 9,41 8,89 5,85 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,18 2,80 13,57
Şok Marketler 9,41 8,89 5,85
Deva Holding 7,43 7,03 5,69
İhlas Holding 0,61 0,58 5,17
Fenerbahçe Futbol 16,65 15,90 4,72
Alarko Holding 4,76 4,56 4,39
Migros Ticaret 21,24 20,52 3,51
Türk Telekom 6,01 5,81 3,44
İş Finansal Kiralama 2,60 2,53 2,77
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,13 1,77
Ülker Bisküvi 18,70 18,39 1,69
Tüpraş 126,40 124,50 1,53
Tümosan Motor ve Traktör 4,69 4,62 1,52
İskenderun Demir Çelik 6,15 6,07 1,32
Coca Cola İçecek 31,64 31,24 1,28
Gözde Girişim 3,57 3,53 1,13
İş Bankası (C) 5,86 5,80 1,03
Global Yat. Holding 4,00 3,96 1,01
Eczacıbaşı İlaç 3,03 3,00 1,00
Sabancı Holding 8,35 8,27 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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