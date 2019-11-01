Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|3,18
|2,80
|13,57
|Şok Marketler
|9,41
|8,89
|5,85
|Deva Holding
|7,43
|7,03
|5,69
|İhlas Holding
|0,61
|0,58
|5,17
|Fenerbahçe Futbol
|16,65
|15,90
|4,72
|Alarko Holding
|4,76
|4,56
|4,39
|Migros Ticaret
|21,24
|20,52
|3,51
|Türk Telekom
|6,01
|5,81
|3,44
|İş Finansal Kiralama
|2,60
|2,53
|2,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,13
|1,77
|Ülker Bisküvi
|18,70
|18,39
|1,69
|Tüpraş
|126,40
|124,50
|1,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|4,62
|1,52
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|6,07
|1,32
|Coca Cola İçecek
|31,64
|31,24
|1,28
|Gözde Girişim
|3,57
|3,53
|1,13
|İş Bankası (C)
|5,86
|5,80
|1,03
|Global Yat. Holding
|4,00
|3,96
|1,01
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|3,00
|1,00
|Sabancı Holding
|8,35
|8,27
|0,97