Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,74
|1,65
|5,45
|Tofaş Oto. Fab.
|23,10
|22,00
|5,00
|Güneş Sigorta
|1,74
|1,66
|4,82
|Kardemir (D)
|2,25
|2,15
|4,65
|Netaş Telekom.
|9,63
|9,24
|4,22
|Çemtaş
|6,06
|5,83
|3,95
|İskenderun Demir Çelik
|6,38
|6,15
|3,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,79
|1,73
|3,47
|Karsan Otomotiv
|1,20
|1,16
|3,45
|Gözde Girişim
|3,69
|3,57
|3,36
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,20
|3,18
|Ford Otosan
|66,90
|64,85
|3,16
|Koç Holding
|19,11
|18,53
|3,13
|İş Finansal Kiralama
|2,68
|2,60
|3,08
|MLP Sağlık
|15,01
|14,57
|3,02
|Türk Telekom
|6,19
|6,01
|3,00
|Ereğli Demir Çelik
|6,69
|6,50
|2,92
|Polisan Holding
|2,62
|2,55
|2,75
|Tekfen Holding
|17,05
|16,60
|2,71
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|4,16
|2,64