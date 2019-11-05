Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|3,80
|3,17
|19,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|1,79
|19,55
|Galatasaray Sportif
|1,72
|1,59
|8,18
|Metro Holding
|2,32
|2,20
|5,45
|Tofaş Oto. Fab.
|23,96
|23,10
|3,72
|Halkbank
|5,44
|5,25
|3,62
|Turkcell
|12,76
|12,33
|3,49
|Doğuş Otomotiv
|8,35
|8,08
|3,34
|Polisan Holding
|2,70
|2,62
|3,05
|Aksa Enerji
|2,74
|2,66
|3,01
|Ereğli Demir Çelik
|6,89
|6,69
|2,99
|Vestel
|10,44
|10,14
|2,96
|TAV Havalimanları
|26,74
|26,00
|2,85
|Tekfen Holding
|17,50
|17,05
|2,64
|Ege Endüstri
|488,50
|477,50
|2,30
|İttifak Holding
|3,67
|3,61
|1,66
|Vakıflar Bankası
|4,47
|4,40
|1,59
|Ford Otosan
|67,95
|66,90
|1,57
|Arçelik
|18,20
|17,95
|1,39
|Alarko GMYO
|55,10
|54,35
|1,38