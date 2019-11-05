Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,80 3,17 19,87 Beşiktaş Futbol Yat.

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,80 3,17 19,87
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 1,79 19,55
Galatasaray Sportif 1,72 1,59 8,18
Metro Holding 2,32 2,20 5,45
Tofaş Oto. Fab. 23,96 23,10 3,72
Halkbank 5,44 5,25 3,62
Turkcell 12,76 12,33 3,49
Doğuş Otomotiv 8,35 8,08 3,34
Polisan Holding 2,70 2,62 3,05
Aksa Enerji 2,74 2,66 3,01
Ereğli Demir Çelik 6,89 6,69 2,99
Vestel 10,44 10,14 2,96
TAV Havalimanları 26,74 26,00 2,85
Tekfen Holding 17,50 17,05 2,64
Ege Endüstri 488,50 477,50 2,30
İttifak Holding 3,67 3,61 1,66
Vakıflar Bankası 4,47 4,40 1,59
Ford Otosan 67,95 66,90 1,57
Arçelik 18,20 17,95 1,39
Alarko GMYO 55,10 54,35 1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Guti, Almeria'nın yeni Teknik Direktörü oldu
Beşiktaş'ta dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün ifadesi şoke etti: Olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandım Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın tezahüratına Malatya'dan yanıt! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 01:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]