Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,80 3,17 19,87 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 1,79 19,55 Galatasaray Sportif 1,72 1,59 8,18 Metro Holding 2,32 2,20 5,45 Tofaş Oto. Fab. 23,96 23,10 3,72 Halkbank 5,44 5,25 3,62 Turkcell 12,76 12,33 3,49 Doğuş Otomotiv 8,35 8,08 3,34 Polisan Holding 2,70 2,62 3,05 Aksa Enerji 2,74 2,66 3,01 Ereğli Demir Çelik 6,89 6,69 2,99 Vestel 10,44 10,14 2,96 TAV Havalimanları 26,74 26,00 2,85 Tekfen Holding 17,50 17,05 2,64 Ege Endüstri 488,50 477,50 2,30 İttifak Holding 3,67 3,61 1,66 Vakıflar Bankası 4,47 4,40 1,59 Ford Otosan 67,95 66,90 1,57 Arçelik 18,20 17,95 1,39 Alarko GMYO 55,10 54,35 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)