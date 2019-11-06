Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,76 8,35 4,91 Ülker Bisküvi 19,96 19,11 4,45 Çemtaş 6,36 6,09 4,43 İhlas Gayrimenkul 0,71 0,68 4,41 MLP Sağlık 15,84 15,20 4,21 Karsan Otomotiv 1,25 1,20 4,17 İttifak Holding 3,81 3,67 3,81 Alarko Holding 4,75 4,59 3,49 Aksa 10,91 10,57 3,22 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 1,58 3,16 Gersan Elektrik 2,34 2,27 3,08 Park Elek.Madencilik 2,69 2,61 3,07 Netaş Telekom. 9,91 9,66 2,59 Şişe Cam 4,56 4,45 2,47 Türk Telekom 6,40 6,25 2,40 TAV Havalimanları 27,38 26,74 2,39 Net Holding 1,75 1,71 2,34 Pegasus 62,35 61,00 2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 2,18 2,14 1,87 Bera Holding 3,87 3,80 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)