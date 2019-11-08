Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,78 4,46 7,17 Tukaş 6,46 6,07 6,43 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,78 4,46 7,17
Tukaş 6,46 6,07 6,43
Güneş Sigorta 1,87 1,76 6,25
T. Halk Bankası 5,77 5,51 4,72
Pegasus 65,00 62,40 4,17
İhlas Holding 0,60 0,58 3,45
Parsan 13,44 13,05 2,99
Hektaş 5,97 5,80 2,93
Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 2,11 2,84
Gözde Girişim 3,83 3,73 2,68
Gersan Elektrik 2,40 2,34 2,56
Fenerbahçe Futbol 17,05 16,65 2,40
Galatasaray Sportif 1,67 1,64 1,83
Otokar 145,50 143,00 1,75
Petkim 3,73 3,67 1,63
Torunlar GMYO 1,87 1,84 1,63
Türk Traktör 45,54 44,92 1,38
Ülker Bisküvi 20,32 20,08 1,20
Kordsa Teknik Tekstil 11,83 11,70 1,11
Türk Hava Yolları 12,80 12,66 1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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