Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 2,87 2,71 5,90 Karsan Otomotiv 1,30 1,23 5,69 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 2,87 2,71 5,90
Karsan Otomotiv 1,30 1,23 5,69
Gözde Girişim 4,03 3,83 5,22
Deva Holding 7,92 7,57 4,62
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,68 1,61 4,35
Doğuş Otomotiv 9,25 8,90 3,93
Koza Altın 71,00 68,60 3,50
Gübre Fabrik. 5,89 5,71 3,15
Koza Madencilik 8,74 8,48 3,07
Trakya Cam 3,07 2,98 3,02
Ülker Bisküvi 20,90 20,32 2,85
Çemtaş 6,53 6,35 2,83
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 1,11 2,70
Torunlar GMYO 1,92 1,87 2,67
İpek Doğal Enerji 6,43 6,27 2,55
Bera Holding 3,80 3,71 2,43
Galatasaray Sportif 1,71 1,67 2,40
Parsan 13,76 13,44 2,38
Şok Marketler 9,76 9,58 1,88
Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 2,17 1,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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