Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,88 2,40 20,00 Park Elek.Madencilik 2,89 2,66 8,65 GSD Holding 1,02 0,94 8,51 Bera Holding 4,08 3,80 7,37 Pegasus 76,00 71,10 6,89 Hektaş 6,63 6,23 6,42 Çemtaş 6,83 6,54 4,43 Coca Cola İçecek 32,70 31,38 4,21 Enerjisa Enerji 6,80 6,53 4,13 Koza Madencilik 9,33 8,96 4,13 Torunlar GMYO 2,07 1,99 4,02 Migros Ticaret 22,46 21,62 3,89 Gözde Girişim 4,15 4,00 3,75 Ülker Bisküvi 20,88 20,14 3,67 Koza Altın 75,35 72,75 3,57 Kardemir (D) 2,37 2,29 3,49 Şişe Cam 4,56 4,43 2,93 MLP Sağlık 14,90 14,51 2,69 Türk Hava Yolları 13,69 13,34 2,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)