Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,88
|2,40
|20,00
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|2,66
|8,65
|GSD Holding
|1,02
|0,94
|8,51
|Bera Holding
|4,08
|3,80
|7,37
|Pegasus
|76,00
|71,10
|6,89
|Hektaş
|6,63
|6,23
|6,42
|Çemtaş
|6,83
|6,54
|4,43
|Coca Cola İçecek
|32,70
|31,38
|4,21
|Enerjisa Enerji
|6,80
|6,53
|4,13
|Koza Madencilik
|9,33
|8,96
|4,13
|Torunlar GMYO
|2,07
|1,99
|4,02
|Migros Ticaret
|22,46
|21,62
|3,89
|Gözde Girişim
|4,15
|4,00
|3,75
|Ülker Bisküvi
|20,88
|20,14
|3,67
|Koza Altın
|75,35
|72,75
|3,57
|Kardemir (D)
|2,37
|2,29
|3,49
|Şişe Cam
|4,56
|4,43
|2,93
|MLP Sağlık
|14,90
|14,51
|2,69
|Türk Hava Yolları
|13,69
|13,34
|2,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,40
|2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)