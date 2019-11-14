Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,27 1,18 7,63 Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,27 1,18 7,63
Gübre Fabrik. 6,49 6,05 7,27
Aksa Enerji 3,09 2,90 6,55
Alarko GMYO 57,30 54,15 5,82
Park Elek.Madencilik 2,99 2,89 3,46
Torunlar GMYO 2,12 2,07 2,42
Enerjisa Enerji 6,96 6,80 2,35
Polisan Holding 2,73 2,67 2,25
Net Holding 1,85 1,81 2,21
İş Fin.Kir. 2,72 2,67 1,87
Global Yat. Holding 4,10 4,03 1,74
Türk Traktör 46,20 45,46 1,63
Göltaş Çimento 14,11 13,89 1,58
Tümosan Motor ve Traktör 5,22 5,14 1,56
Afyon Çimento 4,46 4,40 1,36
İhlas Gayrimenkul 0,75 0,74 1,35
Ford Otosan 66,95 66,10 1,29
Parsan 13,42 13,26 1,21
Galatasaray Sportif 1,68 1,66 1,20
Güneş Sigorta 1,88 1,86 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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