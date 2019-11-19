Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|7,29
|6,83
|6,73
|Alarko GMYO
|62,20
|58,70
|5,96
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|1,36
|5,88
|Kerevitaş Gıda
|2,83
|2,70
|4,81
|Netaş Telekom.
|10,50
|10,10
|3,96
|Eczacıbaşı İlaç
|3,22
|3,10
|3,87
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,33
|3,76
|Polisan Holding
|2,78
|2,68
|3,73
|Gersan Elektrik
|2,51
|2,43
|3,29
|Vakıflar Bankası
|4,97
|4,82
|3,11
|Net Holding
|2,00
|1,94
|3,09
|Tüpraş
|127,50
|123,80
|2,99
|Tekfen Holding
|19,06
|18,53
|2,86
|TAV Havalimanları
|28,48
|27,70
|2,82
|Gözde Girişim
|4,12
|4,02
|2,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|1,21
|2,48
|Torunlar GMYO
|2,36
|2,31
|2,16
|T.S.K.B.
|1,01
|0,99
|2,02
|Halk GMYO
|1,02
|1,00
|2,00
|Şişe Cam
|4,74
|4,65
|1,94