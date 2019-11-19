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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 7,29 6,83 6,73 Alarko GMYO 62,20 58,70 5,96 Emlak...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 7,29 6,83 6,73
Alarko GMYO 62,20 58,70 5,96
Emlak Konut GMYO 1,44 1,36 5,88
Kerevitaş Gıda 2,83 2,70 4,81
Netaş Telekom. 10,50 10,10 3,96
Eczacıbaşı İlaç 3,22 3,10 3,87
Karsan Otomotiv 1,38 1,33 3,76
Polisan Holding 2,78 2,68 3,73
Gersan Elektrik 2,51 2,43 3,29
Vakıflar Bankası 4,97 4,82 3,11
Net Holding 2,00 1,94 3,09
Tüpraş 127,50 123,80 2,99
Tekfen Holding 19,06 18,53 2,86
TAV Havalimanları 28,48 27,70 2,82
Gözde Girişim 4,12 4,02 2,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,21 2,48
Torunlar GMYO 2,36 2,31 2,16
T.S.K.B. 1,01 0,99 2,02
Halk GMYO 1,02 1,00 2,00
Şişe Cam 4,74 4,65 1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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