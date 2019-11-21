Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,84
|2,47
|14,98
|Eczacıbaşı İlaç
|3,49
|3,15
|10,79
|Metro Holding
|1,39
|1,30
|6,92
|Alarko GMYO
|65,85
|61,85
|6,47
|Halk GMYO
|1,05
|1,01
|3,96
|Doğan Holding
|1,73
|1,67
|3,59
|Odaş Elektrik
|1,59
|1,54
|3,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|1,24
|3,23
|Aksa
|11,84
|11,48
|3,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,42
|2,38
|Bera Holding
|4,02
|3,93
|2,29
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,32
|2,27
|MLP Sağlık
|15,16
|14,84
|2,16
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|1,45
|2,07
|Migros Ticaret
|24,74
|24,24
|2,06
|Park Elek.Madencilik
|2,98
|2,92
|2,05
|Şişe Cam
|4,74
|4,65
|1,94
|Vakıflar Bankası
|5,07
|4,98
|1,81
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,71
|1,75
|Coca Cola İçecek
|34,98
|34,40
|1,69