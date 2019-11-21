Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,84 2,47 14,98 Eczacıbaşı İlaç 3,49 3,15 10,79 Metro Holding 1,39 1,30 6,92 Alarko GMYO 65,85 61,85 6,47 Halk GMYO 1,05 1,01 3,96 Doğan Holding 1,73 1,67 3,59 Odaş Elektrik 1,59 1,54 3,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,24 3,23 Aksa 11,84 11,48 3,14 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,42 2,38 Bera Holding 4,02 3,93 2,29 Zorlu Enerji 1,35 1,32 2,27 MLP Sağlık 15,16 14,84 2,16 Emlak Konut GMYO 1,48 1,45 2,07 Migros Ticaret 24,74 24,24 2,06 Park Elek.Madencilik 2,98 2,92 2,05 Şişe Cam 4,74 4,65 1,94 Vakıflar Bankası 5,07 4,98 1,81 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,74 1,71 1,75 Coca Cola İçecek 34,98 34,40 1,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)