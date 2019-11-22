Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 71,85 65,85 9,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 71,85 65,85 9,11
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 1,28 6,25
Tukaş 7,62 7,20 5,83
Tümosan Motor ve Traktör 5,45 5,25 3,81
Zorlu Enerji 1,39 1,35 2,96
Şok Marketler 10,12 9,83 2,95
GSD Holding 1,08 1,05 2,86
Mavi Giyim 44,36 43,24 2,59
Çemaş Döküm 1,21 1,18 2,54
Aksa Enerji 3,54 3,46 2,31
Albaraka Türk 1,33 1,30 2,31
Hektaş 6,74 6,59 2,28
Net Holding 2,05 2,01 1,99
Halk GMYO 1,07 1,05 1,90
Şekerbank 1,08 1,06 1,89
Ereğli Demir Çelik 7,63 7,49 1,87
ICBC Turkey Bank 4,87 4,79 1,67
İhlas Holding 0,63 0,62 1,61
Kardemir (D) 2,37 2,34 1,28
Odaş Elektrik 1,61 1,59 1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı
Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı! Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 02:03:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]