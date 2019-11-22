Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 71,85 65,85 9,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 1,28 6,25 Tukaş 7,62 7,20 5,83 Tümosan Motor ve Traktör 5,45 5,25 3,81 Zorlu Enerji 1,39 1,35 2,96 Şok Marketler 10,12 9,83 2,95 GSD Holding 1,08 1,05 2,86 Mavi Giyim 44,36 43,24 2,59 Çemaş Döküm 1,21 1,18 2,54 Aksa Enerji 3,54 3,46 2,31 Albaraka Türk 1,33 1,30 2,31 Hektaş 6,74 6,59 2,28 Net Holding 2,05 2,01 1,99 Halk GMYO 1,07 1,05 1,90 Şekerbank 1,08 1,06 1,89 Ereğli Demir Çelik 7,63 7,49 1,87 ICBC Turkey Bank 4,87 4,79 1,67 İhlas Holding 0,63 0,62 1,61 Kardemir (D) 2,37 2,34 1,28 Odaş Elektrik 1,61 1,59 1,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)