Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|71,85
|65,85
|9,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,36
|1,28
|6,25
|Tukaş
|7,62
|7,20
|5,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|5,25
|3,81
|Zorlu Enerji
|1,39
|1,35
|2,96
|Şok Marketler
|10,12
|9,83
|2,95
|GSD Holding
|1,08
|1,05
|2,86
|Mavi Giyim
|44,36
|43,24
|2,59
|Çemaş Döküm
|1,21
|1,18
|2,54
|Aksa Enerji
|3,54
|3,46
|2,31
|Albaraka Türk
|1,33
|1,30
|2,31
|Hektaş
|6,74
|6,59
|2,28
|Net Holding
|2,05
|2,01
|1,99
|Halk GMYO
|1,07
|1,05
|1,90
|Şekerbank
|1,08
|1,06
|1,89
|Ereğli Demir Çelik
|7,63
|7,49
|1,87
|ICBC Turkey Bank
|4,87
|4,79
|1,67
|İhlas Holding
|0,63
|0,62
|1,61
|Kardemir (D)
|2,37
|2,34
|1,28
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,59
|1,26