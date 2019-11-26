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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 12,02 10,02 19,96
MLP Sağlık 15,78 14,98 5,34
Gersan Elektrik 2,77 2,63 5,32
Aksa Enerji 3,66 3,49 4,87
Gübre Fabrik. 6,49 6,21 4,51
Metro Holding 1,39 1,34 3,73
Afyon Çimento 4,77 4,61 3,47
Anadolu Cam 3,48 3,37 3,26
Migros Ticaret 22,86 22,14 3,25
Aksa 11,96 11,62 2,93
Pegasus 76,10 74,00 2,84
Mavi Giyim 46,20 44,94 2,80
Şişe Cam 4,85 4,72 2,75
Tekfen Holding 19,06 18,55 2,75
Şekerbank 1,14 1,11 2,70
Vakıflar Bankası 5,17 5,04 2,58
Kardemir (D) 2,46 2,40 2,50
Ereğli Demir Çelik 7,90 7,71 2,46
Türk Hava Yolları 13,74 13,44 2,23
Güneş Sigorta 1,90 1,86 2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Aksa, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:12 Kaynak: AA
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