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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,31 4,77 11,32 Beşiktaş Futbol Yat.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 5,31 4,77 11,32
Beşiktaş Futbol Yat. 2,47 2,33 6,01
Tukaş 8,20 7,90 3,80
Anadolu Cam 3,61 3,48 3,74
GSD Holding 1,12 1,08 3,70
Eczacıbaşı İlaç 3,36 3,24 3,70
İhlas Holding 0,64 0,62 3,23
Alarko GMYO 76,30 74,00 3,11
Alarko Holding 4,96 4,82 2,90
Vestel 10,88 10,60 2,64
Konya Çimento 231,60 226,10 2,43
Bim Mağazalar 45,36 44,38 2,21
Göltaş Çimento 15,59 15,26 2,16
Verusa Holding 17,02 16,67 2,10
Tümosan Motor ve Traktör 5,37 5,26 2,09
Aksa 12,20 11,96 2,01
Ülker Bisküvi 21,50 21,10 1,90
Gersan Elektrik 2,82 2,77 1,81
İskenderun Demir Çelik 6,92 6,80 1,76
Trakya Cam 3,17 3,12 1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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