Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,78 0,65 20,00 Beşiktaş Futbol Yat. 2,91 2,52 15,48 Hektaş 7,30 6,96 4,89 Net Holding 2,16 2,09 3,35 İş Fin.Kir. 2,71 2,63 3,04 Doğan Holding 1,77 1,72 2,91 Türk Traktör 47,36 46,10 2,73 Galatasaray Sportif 1,88 1,83 2,73 Doğuş Otomotiv 9,75 9,50 2,63 Yataş 6,09 5,94 2,53 Aksa Enerji 3,66 3,57 2,52 Kordsa Teknik Tekstil 11,90 11,62 2,41 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,84 2,38 Eczacıbaşı İlaç 3,46 3,38 2,37 Karsan Otomotiv 1,44 1,41 2,13 Deva Holding 8,22 8,05 2,11 Ereğli Demir Çelik 8,02 7,87 1,91 MLP Sağlık 15,47 15,19 1,84 Gübre Fabrik. 6,82 6,70 1,79 Tukaş 8,65 8,50 1,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)