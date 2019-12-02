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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,25 1,88 19,68 Beşiktaş Futbol Yat.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,25 1,88 19,68
Beşiktaş Futbol Yat. 3,34 2,91 14,78
Metro Holding 1,52 1,40 8,57
Yataş 6,45 6,09 5,91
Hektaş 7,50 7,13 5,14
Koza Madencilik 9,64 9,19 4,90
Alarko GMYO 82,95 79,10 4,87
Global Yat. Holding 4,31 4,12 4,61
Kordsa Teknik Tekstil 12,44 11,90 4,54
Odaş Elektrik 1,65 1,58 4,43
GSD Holding 1,18 1,13 4,42
Bera Holding 3,70 3,55 4,23
Koza Altın 76,45 73,40 4,16
Doğan Holding 1,84 1,77 3,95
Parsan 14,75 14,19 3,95
Alarko Holding 5,11 4,92 3,86
İpek Doğal Enerji 6,76 6,51 3,84
Afyon Çimento 5,42 5,22 3,83
Halk GMYO 1,10 1,06 3,77
Çemtaş 8,06 7,77 3,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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