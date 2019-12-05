Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,41 12,20 Çemaş Döküm 1,32 1,22 8,20 Netaş Telekom. 14,08 13,14 7,15 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 1,60 5,62 T.S.K.B. 1,15 1,09 5,50 Eczacıbaşı İlaç 3,65 3,47 5,19 Enerjisa Enerji 7,49 7,14 4,90 İttifak Holding 4,11 3,92 4,85 Odaş Elektrik 1,84 1,76 4,55 Ege Endüstri 514,90 494,50 4,13 Global Yat. Holding 4,66 4,48 4,02 ASELSAN 19,68 18,94 3,91 Ford Otosan 65,60 63,15 3,88 Tofaş Oto. Fab. 25,18 24,44 3,03 Türk Telekom 7,12 6,92 2,89 Coca Cola İçecek 35,50 34,54 2,78 Gözde Girişim 4,16 4,05 2,72 Alarko GMYO 94,60 92,40 2,38 Turkcell 13,82 13,50 2,37 Halkbank 5,93 5,80 2,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)