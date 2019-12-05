Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,41 12,20
Çemaş Döküm 1,32 1,22 8,20
Netaş Telekom. 14,08 13,14 7,15
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 1,60 5,62
T.S.K.B. 1,15 1,09 5,50
Eczacıbaşı İlaç 3,65 3,47 5,19
Enerjisa Enerji 7,49 7,14 4,90
İttifak Holding 4,11 3,92 4,85
Odaş Elektrik 1,84 1,76 4,55
Ege Endüstri 514,90 494,50 4,13
Global Yat. Holding 4,66 4,48 4,02
ASELSAN 19,68 18,94 3,91
Ford Otosan 65,60 63,15 3,88
Tofaş Oto. Fab. 25,18 24,44 3,03
Türk Telekom 7,12 6,92 2,89
Coca Cola İçecek 35,50 34,54 2,78
Gözde Girişim 4,16 4,05 2,72
Alarko GMYO 94,60 92,40 2,38
Turkcell 13,82 13,50 2,37
Halkbank 5,93 5,80 2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 154 metreye ulaştı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni İmar Barışı açıklaması: Tekrarı mümkün değil Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 02:00:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]