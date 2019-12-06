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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,05 2,87 6,27 Çemaş Döküm 1,40 1,32 6,06 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,05 2,87 6,27
Çemaş Döküm 1,40 1,32 6,06
Anadolu Cam 3,88 3,68 5,43
Net Holding 2,32 2,21 4,98
Sasa Polyester 7,12 6,84 4,09
Mavi Giyim 48,00 46,14 4,03
Türk Traktör 52,00 50,15 3,69
Albaraka Türk 1,43 1,38 3,62
Enerjisa Enerji 7,74 7,49 3,34
Aksa 12,84 12,44 3,22
Vestel 12,15 11,80 2,97
Pegasus 74,85 72,70 2,96
Gübre Fabrik. 7,13 6,95 2,59
Kordsa Teknik Tekstil 12,85 12,55 2,39
GSD Holding 1,29 1,26 2,38
Enka İnşaat 5,93 5,81 2,07
Tukaş 9,57 9,40 1,81
Halk GMYO 1,13 1,11 1,80
Sabancı Holding 9,32 9,16 1,75
Konya Çimento 248,30 244,10 1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Anadolu Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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