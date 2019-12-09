Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,90 5,75 20,00 Çemaş Döküm 1,60 1,40 14,29 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 6,90 5,75 20,00
Çemaş Döküm 1,60 1,40 14,29
Konya Çimento 275,50 248,30 10,95
Odaş Elektrik 2,05 1,86 10,22
İhlas Holding 0,81 0,75 8,00
Zorlu Enerji 1,56 1,47 6,12
Gözde Girişim 4,45 4,20 5,95
Göltaş Çimento 17,60 16,76 5,01
Gübre Fabrik. 7,47 7,13 4,77
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,85 4,71
Tümosan Motor ve Traktör 5,87 5,61 4,63
Sasa Polyester 7,36 7,12 3,37
Doğan Holding 2,02 1,96 3,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 1,67 2,99
Park Elek.Madencilik 3,11 3,03 2,64
Gersan Elektrik 3,14 3,06 2,61
Tukaş 9,80 9,57 2,40
Enka İnşaat 6,07 5,93 2,36
GSD Holding 1,32 1,29 2,33
Çelebi 116,10 113,50 2,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı TİHA hakkında ilk kez konuştu: İlk test uçuşu başarılı geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara önemli çağrı: Gelin dövizden kendi paramıza dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:39:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]