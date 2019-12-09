Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|6,90
|5,75
|20,00
|Çemaş Döküm
|1,60
|1,40
|14,29
|Konya Çimento
|275,50
|248,30
|10,95
|Odaş Elektrik
|2,05
|1,86
|10,22
|İhlas Holding
|0,81
|0,75
|8,00
|Zorlu Enerji
|1,56
|1,47
|6,12
|Gözde Girişim
|4,45
|4,20
|5,95
|Göltaş Çimento
|17,60
|16,76
|5,01
|Gübre Fabrik.
|7,47
|7,13
|4,77
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,85
|4,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,87
|5,61
|4,63
|Sasa Polyester
|7,36
|7,12
|3,37
|Doğan Holding
|2,02
|1,96
|3,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|1,67
|2,99
|Park Elek.Madencilik
|3,11
|3,03
|2,64
|Gersan Elektrik
|3,14
|3,06
|2,61
|Tukaş
|9,80
|9,57
|2,40
|Enka İnşaat
|6,07
|5,93
|2,36
|GSD Holding
|1,32
|1,29
|2,33
|Çelebi
|116,10
|113,50
|2,29