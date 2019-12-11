Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|12,96
|12,15
|6,67
|Kerevitaş Gıda
|3,10
|2,94
|5,44
|Anadolu Cam
|4,07
|3,87
|5,17
|Pegasus
|81,70
|78,30
|4,34
|İttifak Holding
|3,90
|3,74
|4,28
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,49
|3,36
|Doğuş Otomotiv
|9,51
|9,21
|3,26
|Metro Holding
|1,33
|1,29
|3,10
|Koza Altın
|76,00
|73,75
|3,05
|Odaş Elektrik
|2,13
|2,07
|2,90
|Enerjisa Enerji
|7,81
|7,60
|2,76
|Alarko Holding
|5,44
|5,33
|2,06
|Çemaş Döküm
|1,50
|1,47
|2,04
|Eczacıbaşı İlaç
|3,59
|3,52
|1,99
|MLP Sağlık
|14,28
|14,01
|1,93
|Global Yat. Holding
|4,61
|4,53
|1,77
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|16,58
|1,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,81
|5,72
|1,57
|Enka İnşaat
|6,08
|5,99
|1,50
|Sasa Polyester
|7,36
|7,26
|1,38