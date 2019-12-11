Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,96 12,15 6,67 Kerevitaş Gıda 3,10 2,94 5,44 Anadolu Cam 4,07 3,87 5,17 Pegasus 81,70 78,30 4,34 İttifak Holding 3,90 3,74 4,28 Karsan Otomotiv 1,54 1,49 3,36 Doğuş Otomotiv 9,51 9,21 3,26 Metro Holding 1,33 1,29 3,10 Koza Altın 76,00 73,75 3,05 Odaş Elektrik 2,13 2,07 2,90 Enerjisa Enerji 7,81 7,60 2,76 Alarko Holding 5,44 5,33 2,06 Çemaş Döküm 1,50 1,47 2,04 Eczacıbaşı İlaç 3,59 3,52 1,99 MLP Sağlık 14,28 14,01 1,93 Global Yat. Holding 4,61 4,53 1,77 Anadolu Grubu Holding 16,85 16,58 1,63 Tümosan Motor ve Traktör 5,81 5,72 1,57 Enka İnşaat 6,08 5,99 1,50 Sasa Polyester 7,36 7,26 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)