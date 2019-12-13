Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 3,00 2,83 6,01 Galatasaray Sportif 2,39 2,26 5,75 Güneş Sigorta 2,03 1,93 5,18 Migros Ticaret 24,34 23,34 4,28 Ege Endüstri 540,00 519,30 3,99 Garanti Bankası 10,98 10,58 3,78 Tukaş 10,60 10,30 2,91 Eczacıbaşı İlaç 3,70 3,60 2,78 Ford Otosan 67,40 65,60 2,74 Verusa Holding 17,04 16,59 2,71 Coca Cola İçecek 36,10 35,30 2,27 İş Finansal Kiralama 3,19 3,12 2,24 Arçelik 20,18 19,75 2,18 Akbank 8,02 7,87 1,91 Kardemir (D) 2,49 2,45 1,63 Gübre Fabrik. 7,77 7,66 1,44 İttifak Holding 3,95 3,90 1,28 Turkcell 13,73 13,56 1,25 MLP Sağlık 14,85 14,70 1,02 Koç Holding 20,44 20,26 0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)