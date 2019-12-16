Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,43 2,03 19,70 Odaş Elektrik 2,15 2,03 5,91 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,43 2,03 19,70
Odaş Elektrik 2,15 2,03 5,91
Albaraka Türk 1,35 1,28 5,47
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,92 1,84 4,35
Şok Marketler 10,00 9,62 3,95
Pegasus 82,70 79,60 3,89
Gözde Girişim 4,84 4,66 3,86
Gersan Elektrik 3,23 3,12 3,53
İş Fin.Kir. 3,30 3,19 3,45
Konya Çimento 270,50 261,90 3,28
Tekfen Holding 18,69 18,10 3,26
Mavi Giyim 49,70 48,34 2,81
Parsan 15,42 15,03 2,59
Ege Endüstri 554,00 540,00 2,59
Soda Sanayii 6,02 5,87 2,56
Galatasaray Sportif 2,45 2,39 2,51
Sabancı Holding 9,71 9,48 2,43
Ülker Bisküvi 22,22 21,70 2,40
Polisan Holding 3,07 3,00 2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,45 2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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