Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol 0,55 0,46 19,57 Çemaş Döküm 1,65...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol 0,55 0,46 19,57
Çemaş Döküm 1,65 1,52 8,55
Güneş Sigorta 2,58 2,43 6,17
GSD Holding 1,36 1,30 4,62
Enka İnşaat 6,29 6,03 4,31
Kerevitaş Gıda 3,13 3,03 3,30
MLP Sağlık 15,50 15,04 3,06
İş Finansal Kiralama 3,38 3,30 2,42
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,74 1,70 2,35
Tüpraş 124,20 121,60 2,14
Çelebi 116,60 114,20 2,10
Anadolu Cam 4,11 4,03 1,99
Parsan 15,71 15,42 1,88
Enerjisa Enerji 7,74 7,60 1,84
Ege Endüstri 564,00 554,00 1,81
Tofaş Oto. Fab. 25,96 25,50 1,80
Halk GMYO 1,18 1,16 1,72
Gözde Girişim 4,92 4,84 1,65
TAV Havalimanları 27,82 27,42 1,46
Anadolu Efes 22,50 22,18 1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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