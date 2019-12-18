Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,55 12,73
Odaş Elektrik 2,26 2,11 7,11
Fenerbahçe Futbol 16,10 15,05 6,98
Gübre Fabrik. 7,89 7,59 3,95
TAV Havalimanları 28,74 27,82 3,31
MLP Sağlık 16,00 15,50 3,23
Tofaş Oto. Fab. 26,56 25,96 2,31
Sasa Polyester 7,58 7,45 1,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,74 1,72
Bim Mağazalar 45,78 45,12 1,46
Mavi Giyim 49,86 49,18 1,38
Galatasaray Sportif 2,34 2,31 1,30
Coca Cola İçecek 36,16 35,74 1,18
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,87 1,15
Koç Holding 19,96 19,80 0,81
Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 2,77 0,72
Şok Marketler 10,03 9,96 0,70
Hektaş 7,29 7,25 0,55
Yataş 6,48 6,45 0,47
İskenderun Demir Çelik 7,65 7,62 0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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