Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,13 0,97 16,49 Albaraka Türk 1,52 1,35 12,59 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,13 0,97 16,49
Albaraka Türk 1,52 1,35 12,59
Zorlu Enerji 1,75 1,62 8,02
İttifak Holding 4,50 4,21 6,89
Vestel 14,21 13,35 6,44
Şekerbank 1,26 1,19 5,88
Tümosan Motor ve Traktör 6,58 6,26 5,11
Aksa Enerji 3,95 3,76 5,05
Polisan Holding 3,17 3,02 4,97
Türk Traktör 53,00 50,60 4,74
Gübre Fabrik. 8,39 8,03 4,48
Gersan Elektrik 3,24 3,11 4,18
Ülker Bisküvi 22,76 21,90 3,93
İhlas Holding 0,80 0,77 3,90
GSD Holding 1,35 1,30 3,85
Deva Holding 8,66 8,34 3,84
Göltaş Çimento 17,53 16,90 3,73
Sasa Polyester 7,80 7,52 3,72
Alarko Holding 5,87 5,66 3,71
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 0,57 3,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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