Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|0,97
|16,49
|Albaraka Türk
|1,52
|1,35
|12,59
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,62
|8,02
|İttifak Holding
|4,50
|4,21
|6,89
|Vestel
|14,21
|13,35
|6,44
|Şekerbank
|1,26
|1,19
|5,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,58
|6,26
|5,11
|Aksa Enerji
|3,95
|3,76
|5,05
|Polisan Holding
|3,17
|3,02
|4,97
|Türk Traktör
|53,00
|50,60
|4,74
|Gübre Fabrik.
|8,39
|8,03
|4,48
|Gersan Elektrik
|3,24
|3,11
|4,18
|Ülker Bisküvi
|22,76
|21,90
|3,93
|İhlas Holding
|0,80
|0,77
|3,90
|GSD Holding
|1,35
|1,30
|3,85
|Deva Holding
|8,66
|8,34
|3,84
|Göltaş Çimento
|17,53
|16,90
|3,73
|Sasa Polyester
|7,80
|7,52
|3,72
|Alarko Holding
|5,87
|5,66
|3,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|0,57
|3,51