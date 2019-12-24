Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,59 6,78 İş Fin.

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,59 6,78
İş Fin.Kir. 3,41 3,22 5,90
Güneş Sigorta 2,22 2,12 4,72
Koza Madencilik 10,42 9,98 4,41
Halkbank 5,95 5,70 4,39
Net Holding 2,43 2,33 4,29
Coca Cola İçecek 37,74 36,32 3,91
İpek Doğal Enerji 8,10 7,86 3,05
Gübre Fabrik. 8,63 8,39 2,86
Verusa Holding 17,90 17,43 2,70
Türk Telekom 7,36 7,17 2,65
Halk GMYO 1,20 1,17 2,56
Torunlar GMYO 2,70 2,64 2,27
Doğuş Otomotiv 9,57 9,36 2,24
Bera Holding 3,68 3,60 2,22
ICBC Turkey Bank 5,12 5,01 2,20
Tekfen Holding 19,02 18,64 2,04
Trakya Cam 3,52 3,45 2,03
Afyon Çimento 6,19 6,07 1,98
Çemaş Döküm 1,56 1,53 1,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu

Son Dakika Haberleri
00:19 Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj izi yok - Son Dakika Ekonomi
23:01 Salatalığa yüzde yüz zam - Son Dakika Ekonomi
22:40 Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Son Dakika Ekonomi
22:14 Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Değerli konut vergisi erteleniyor - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:58:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]