Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,59
|6,78
|İş Fin.Kir.
|3,41
|3,22
|5,90
|Güneş Sigorta
|2,22
|2,12
|4,72
|Koza Madencilik
|10,42
|9,98
|4,41
|Halkbank
|5,95
|5,70
|4,39
|Net Holding
|2,43
|2,33
|4,29
|Coca Cola İçecek
|37,74
|36,32
|3,91
|İpek Doğal Enerji
|8,10
|7,86
|3,05
|Gübre Fabrik.
|8,63
|8,39
|2,86
|Verusa Holding
|17,90
|17,43
|2,70
|Türk Telekom
|7,36
|7,17
|2,65
|Halk GMYO
|1,20
|1,17
|2,56
|Torunlar GMYO
|2,70
|2,64
|2,27
|Doğuş Otomotiv
|9,57
|9,36
|2,24
|Bera Holding
|3,68
|3,60
|2,22
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|5,01
|2,20
|Tekfen Holding
|19,02
|18,64
|2,04
|Trakya Cam
|3,52
|3,45
|2,03
|Afyon Çimento
|6,19
|6,07
|1,98
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,53
|1,96