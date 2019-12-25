Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,90
|0,77
|16,88
|Net Holding
|2,59
|2,43
|6,58
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|5,12
|4,88
|Anadolu Cam
|4,27
|4,08
|4,66
|Gersan Elektrik
|3,39
|3,24
|4,63
|Afyon Çimento
|6,41
|6,19
|3,55
|Deva Holding
|8,93
|8,63
|3,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,87
|6,64
|3,46
|Metro Holding
|1,40
|1,36
|2,94
|İş Fin.Kir.
|3,51
|3,41
|2,93
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,90
|1,85
|2,70
|Gübre Fabrik.
|8,85
|8,63
|2,55
|Doğan Holding
|1,86
|1,82
|2,20
|Çemaş Döküm
|1,59
|1,56
|1,92
|Karsan Otomotiv
|1,65
|1,62
|1,85
|Vestel
|14,32
|14,06
|1,85
|Güneş Sigorta
|2,26
|2,22
|1,80
|T.S.K.B.
|1,14
|1,12
|1,79
|Global Yat. Holding
|4,82
|4,74
|1,69
|Ülker Bisküvi
|23,28
|22,90
|1,66