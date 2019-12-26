Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,95 3,51 12,54 Odaş Elektrik 2,17 2,07...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,95 3,51 12,54
Odaş Elektrik 2,17 2,07 4,83
Bera Holding 3,80 3,65 4,11
Parsan 16,25 15,69 3,57
Afyon Çimento 6,61 6,41 3,12
Mavi Giyim 56,50 55,25 2,26
Tukaş 11,75 11,50 2,17
Doğuş Otomotiv 9,79 9,59 2,09
Net Holding 2,64 2,59 1,93
Tofaş Oto. Fab. 27,02 26,52 1,89
Anadolu Cam 4,35 4,27 1,87
Alarko Holding 6,01 5,90 1,86
TAV Havalimanları 29,74 29,26 1,64
Aksa 13,70 13,49 1,56
Konya Çimento 270,00 266,50 1,31
Türk Traktör 54,60 53,90 1,30
Tüpraş 127,70 126,20 1,19
Torunlar GMYO 2,71 2,68 1,12
Ülker Bisküvi 23,52 23,28 1,03
Enka İnşaat 6,30 6,24 0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Afyon Çimento, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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