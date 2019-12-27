Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,48 1,37 8,03 Albaraka Türk 1,52 1,44 5,56 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,48 1,37 8,03
Albaraka Türk 1,52 1,44 5,56
Parsan 17,13 16,25 5,42
Şok Marketler 10,65 10,22 4,21
Kerevitaş Gıda 3,28 3,15 4,13
Yataş 7,15 6,88 3,92
Gözde Girişim 5,06 4,87 3,90
Coca Cola İçecek 39,04 37,60 3,83
Kardemir (D) 2,62 2,54 3,15
Tukaş 12,03 11,75 2,38
İhlas Holding 0,87 0,85 2,35
Bera Holding 3,88 3,80 2,11
Otokar 158,00 155,10 1,87
Verusa Holding 18,34 18,02 1,78
T.S.K.B. 1,17 1,15 1,74
Ford Otosan 69,60 68,55 1,53
Ereğli Demir Çelik 8,93 8,81 1,36
MLP Sağlık 16,26 16,05 1,31
Göltaş Çimento 17,54 17,33 1,21
Konya Çimento 273,00 270,00 1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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