Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|1,09
|11,93
|İhlas Holding
|0,93
|0,87
|6,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,39
|12,80
|4,61
|ASELSAN
|20,48
|19,67
|4,12
|Vakıflar Bankası
|5,32
|5,12
|3,91
|Torunlar GMYO
|2,80
|2,70
|3,70
|Yataş
|7,40
|7,15
|3,50
|Global Yat. Holding
|4,92
|4,77
|3,14
|Arçelik
|20,80
|20,18
|3,07
|GSD Holding
|1,52
|1,48
|2,70
|Türk Hava Yolları
|14,31
|13,95
|2,58
|T.S.K.B.
|1,20
|1,17
|2,56
|Enka İnşaat
|6,44
|6,28
|2,55
|İş Bankası (C)
|6,42
|6,27
|2,39
|Tekfen Holding
|19,65
|19,20
|2,34
|Alarko GMYO
|89,60
|87,60
|2,28
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,44
|2,08
|Ege Endüstri
|563,00
|552,00
|1,99
|Gözde Girişim
|5,16
|5,06
|1,98
|Albaraka Türk
|1,55
|1,52
|1,97