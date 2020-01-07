Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,57 1,48 6,08 Albaraka Türk 1,60 1,52 5,26 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,57 1,48 6,08
Albaraka Türk 1,60 1,52 5,26
Anadolu Efes 23,48 22,40 4,82
Hektaş 8,15 7,80 4,49
Vestel 13,76 13,21 4,16
Kerevitaş Gıda 3,01 2,89 4,15
Erbosan 25,14 24,14 4,14
Güneş Sigorta 2,05 1,97 4,06
MLP Sağlık 15,46 14,88 3,90
İndeks Bilgisayar 9,26 8,93 3,70
Ülker Bisküvi 22,80 22,02 3,54
İş Y. Men. Değ. 4,44 4,29 3,50
İş Fin.Kir. 3,87 3,74 3,48
Karel Elektronik 14,15 13,69 3,36
TAV Havalimanları 29,04 28,10 3,35
Doğan Holding 1,87 1,81 3,31
Zorlu Enerji 1,56 1,51 3,31
Ford Otosan 71,20 69,00 3,19
Gübre Fabrik. 8,60 8,34 3,12
Coca Cola İçecek 37,94 36,90 2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Anadolu Efes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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