Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,58 2,15 20,00 Kartonsan 435,80 372,50 16,99 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,58 2,15 20,00
Kartonsan 435,80 372,50 16,99
Yataş 8,08 7,46 8,31
Netaş Telekom. 13,14 12,15 8,15
Şekerbank 1,34 1,24 8,06
GSD Holding 1,62 1,50 8,00
Karsan Otomotiv 1,52 1,41 7,80
İş Bankası (C) 6,67 6,20 7,58
Garanti Bankası 11,92 11,10 7,39
Net Holding 2,50 2,33 7,30
Akbank 8,52 7,96 7,04
İş Fin.Kir. 4,03 3,77 6,90
İş GMYO 1,87 1,75 6,86
Kerevitaş Gıda 3,12 2,92 6,85
Türk Telekom 7,68 7,19 6,82
Bursa Çimento 6,24 5,85 6,67
İndeks Bilgisayar 9,88 9,30 6,24
İş Y. Men. Değ. 4,64 4,37 6,18
Vakıflar Bankası 5,69 5,36 6,16
T.S.K.B. 1,21 1,14 6,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Yataş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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