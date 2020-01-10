Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 9,97 9,34 6,75 Yapı ve Kredi Bank.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 9,97 9,34 6,75
Yapı ve Kredi Bank. 2,69 2,53 6,32
Halk GMYO 1,25 1,18 5,93
Türk Traktör 59,00 55,85 5,64
Vakıflar Bankası 5,98 5,69 5,10
Eczacıbaşı İlaç 3,92 3,75 4,53
Turcas Petrol 2,94 2,82 4,26
Mavi Giyim 56,45 54,55 3,48
Emlak Konut GMYO 1,52 1,47 3,40
Enerjisa Enerji 7,87 7,63 3,15
Doğan Holding 1,99 1,93 3,11
Aksa 13,97 13,55 3,10
Ülker Bisküvi 24,94 24,20 3,06
Albaraka Türk 1,70 1,65 3,03
Hektaş 8,72 8,47 2,95
Kardemir (D) 2,84 2,76 2,90
Halkbank 6,47 6,29 2,86
Tekfen Holding 19,98 19,43 2,83
Coca Cola İçecek 39,86 38,80 2,73
Aygaz 13,69 13,34 2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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