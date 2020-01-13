Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,50 1,25 20,00 Hektaş 9,56 8,72 9,63 Pegasus...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,50 1,25 20,00
Hektaş 9,56 8,72 9,63
Pegasus 83,50 78,10 6,91
İndeks Bilgisayar 10,40 9,80 6,12
Karel Elektronik 15,80 14,95 5,69
Sasa Polyester 8,18 7,77 5,28
Şekerbank 1,43 1,36 5,15
Bizim Mağazaları 11,58 11,04 4,89
Turcas Petrol 3,08 2,94 4,76
Aksigorta 6,44 6,15 4,72
Petkim 4,09 3,91 4,60
Kardemir (D) 2,97 2,84 4,58
Deva Holding 9,20 8,82 4,31
Emlak Konut GMYO 1,58 1,52 3,95
Torunlar GMYO 2,78 2,68 3,73
GSD Holding 1,69 1,63 3,68
T.S.K.B. 1,25 1,21 3,31
Erbosan 26,88 26,06 3,15
Doğuş Otomotiv 10,28 9,97 3,11
Türk Hava Yolları 14,84 14,40 3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, Pegasus, İndeks, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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